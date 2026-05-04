Paul Seixas bestätigt seine Teilnahme an der Tour de France: Pogacars größter Rivale 2026?

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Die Tour de France 2026 wird für französische Fans in diesem Jahr besonders spannend sein, da Paul Seixas gerade bestätigt hat, dass er an der Sommerausgabe des Rennens teilnehmen wird, seinem Debüt mit 19 Jahren. Der Decathlon-CMA CGM ist zu einem aufstrebenden Stern im Straßenradsport geworden, viele vergleichen ihn mit Tadej Pogacar und behaupten sogar, er sei besser als Pogacar in seinem Alter.

Seixas, geboren am 24. September 2006 in Lyon, feiert in diesem Jahr viele Erfolge: sein erstes World-Tour-Etappenrennen, die Tour de Baskenland, und seine ersten World Tour One-Day-Rennen: La Flèche Wallonne, der bisher größte Sieg seiner Karriere, und der Ardèche Classic.

Mit seinem Sieg im Baskenland wurde er der erste französische männliche Radfahrer seit Christophe Moreau im Jahr 2007, der ein Etappenrennen der World Tour gewann, und steht kurz davor, der erste französische Radfahrer zu werden, der seit Bernard Hinault 1985 die Tour de France gewinnt.

Tadej Pogacar, der in diesem Jahr neue Siege errungen hat, darunter seinen elften, zwölften und dreizehnten Monument (Mailand-San Remo, Flandern-Tour und Lüttich-Bastogne-Lüttich), mag weiterhin Favorit sein, aber Seixas ist acht Jahre jünger...