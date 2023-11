Paul Rudd wurde beim Training für Ant-Man 3 mit Sprudelwasser belohnt

HQ

Die Diäten und Trainingsprogramme, die Schauspieler oft einhalten müssen, um in Superheldenform zu kommen, sind in der Regel sehr streng und anspruchsvoll, und als Beweis dafür hat Paul Rudd dem Off Menu-Podcast einen Einblick in das Regime gegeben, das er für Ant-Man and the Wasp: Quantumania einhalten musste.

Rudd erklärte: "Als ich für den Ant-Man-Film trainieren musste und eine sehr restriktive Diät machte, war meine Belohnung Sprudelwasser. So schrecklich war diese Diät. Ich dachte mir: 'Okay, ich werde jetzt etwas Sprudelwasser trinken, ich habe es mir verdient.' "

Zweifellos wird von Rudd erwartet, dass er eine ähnliche Diät beibehält, wenn er das nächste Mal in einem Marvel Cinematic Universe-Film in der Zukunft auftaucht.