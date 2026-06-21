Patton Oswalt würde gerne eine Ratatouille 2 machen, vorausgesetzt, es ist nicht "nur ein Geldmacher".

Da Pixar in letzter Zeit sehr offen dafür ist, Fortsetzungen zu einigen seiner beliebtesten und beliebtesten Projekte zu machen – mit Toy Story 5, der Premiere dieser Woche, in Arbeit an The Incredibles 3 und Coco 2 und Inside Out 2, der kürzlich die Kinokassen übernommen hat, fragt man sich, ob wir jemals für eine Ratatouille-Fortsetzung auf die Straßen von Paris zurückkehren werden.

In einem Interview mit The Daily Beast erwähnte Patton Oswalt, der als Stimme von Remy the Rat im Animationsfilm bekannt ist, über genau diese Situation, dass er gerne einen Ratatouille 2 machen würde, aber nur, wenn es kein Geldmach-Ding wäre.

"Offensichtlich würde ich mich freuen, wenn es eine Fortsetzung von 'Ratatouille' gäbe... wenn [Regisseur Brad Bird] eine Idee bekommt, ist das die, die ich machen will. Ich will nicht derjenige sein, der sagt: 'Hey, was, wenn Remy das gemacht hat?' Ich möchte, dass es eine dieser Ideen ist, von denen man nicht abkommt. Ich möchte nicht, dass es dadurch kommt, dass wir sagen: 'Okay, holen wir die Rechtsblöcke raus und analysieren wir eine Fortsetzung.'

"Es gibt viele Filme, in denen sie so gemacht werden, und es fühlt sich immer unorganisch an. Ich möchte, dass die Fortsetzung nicht die gleiche Art von Film ist, sondern dieselbe Energie wie 'Terminator 2' oder 'Aliens', nämlich dass es eine Erweiterung der Geschichte gibt, die wir wirklich erzählen müssen... Das ist nicht nur eine Geldmacherei. Und ja, übrigens, wir lieben das Geld, und wir werden es packen, aber wir werden das Geld bekommen, indem wir eine großartige Geschichte mit ganz neuen Dimensionen erzählen, die wir vorher nicht einmal kannten."

Ratatouille feierte 2007 Premiere und ist einer von wenigen Filmen des Animationsstudios, die keine Fortsetzung erhalten haben. Tatsächlich ist es abgesehen von Das Leben des Käfers der älteste Pixar-Film ohne Fortsetzung, auch wenn Wall-E und Up in eine ähnliche Kategorie fallen, da ihre Premieren jeweils ein Jahr bzw. zwei Jahre später stattfinden.

Würdest du eine Fortsetzung von Ratatouille schauen?