Patattie Games wollte, dass Wax Heads ' Originalbands und -Songs "glaubwürdig" und nicht "unheimlich" wirken

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Anfang Mai, bereits nächste Woche, wird der Entwickler Patattie Games seine musikalische Erzählsimulation Wax Heads debütieren, wobei es sich um ein Indie-Erlebnis handelt, bei dem ein Spieler seinen eigenen Plattenladen betreiben muss. Natürlich spielt Musik in diesem Spiel eine Schlüsselrolle, und das Entwicklerteam hinter dem Projekt hat musikalische Elemente integriert, indem es eine ganze Reihe origineller Bands und Songs speziell für Wax Heads geschaffen hat.

In diesem Zusammenhang haben wir uns während unserer Zeit beim New Game Plus-Event des London Games Fest mit den Mitbegründern Murray Somerwolff und Rothio Tome getroffen, um mehr über das musikalische Element von Wax Heads zu erfahren. Somerwolff begann damit, zu erklären, was ihn erwartet und wie seine Familie und Freunde eine Schlüsselrolle bei der Entstehung der Musik spielten.

"Ja, also haben wir unsere Komponistin Gina Loughlin, und sie hat über 25 Songs gemacht, die sich über viele verschiedene Genres erstrecken. Dann werden sie von mir, meiner Frau, meinem Schwiegervater, meiner Schwägerin, Freunden gesungen. Rothio ist auf einem der Tracks dabei. Und dann haben wir auch ein paar Gaststücke. Es gibt also über 30 Songs, alle originell, alle Teil dieser fiktiven Bands, die wir für das Spiel gemacht haben."

Mit einer so großen Auswahl an Originalbands und Songs wollte Patattie Games nicht, dass sich die enthaltenen Optionen zu vertraut anfühlen, und legte den Schwerpunkt darauf, kein "unheimliches" Element in der Originalmusik zu haben.

Somerwolff erklärte: "Was wir also nicht wollten, war, es unheimlich zu machen. Wir wollten nicht, dass es statt The Beatles The Fleas oder so etwas gibt. Stattdessen geht es darum, das emotionale Gefühl für Songs zu finden, die wir mögen, und dann aus drei oder vier verschiedenen Referenzen zu schöpfen. Für jeden Song bin ich zu Gina gegangen, die sie komponiert hat. Ich würde sagen, für diesen Song sind hier einige Referenzen. Und dann hat sie daraus zusammengefasst, um dann... denn was wir mit diesem Spiel wollten, ist, dass die Bands selbst sich glaubwürdig anfühlen. Wir wollen, dass die Bands in diesem Spiel greifbar wirken, damit man sie in einem Plattenladen finden kann.

"Also, was wir hoffen, ist, und was bisher passiert ist, ist, dass die Leute ihnen zuhören und denken: Oh, das kann ich hören. Und die Leute werden mir verschiedene Anspielungen erzählen. Sie werden sagen: Oh, ich kann Taylor Swift hören oder Charli XCX oder so etwas. Aber so wissen wir, dass wir etwas machen, das gleichzeitig für sich selbst ist und gleichzeitig vertraut ist."

Als abschließende Anmerkung, besonders für diejenigen, die sich eine Kopie von Wax Heads sichern möchten, wenn es am 5. Mai für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint, haben wir gefragt, ob Patattie den Soundtrack jemals auf einer physischen Disc oder auf Vinyl veröffentlichen wird.

Somerwolff sagte uns: "Ich meine, von Anfang an, ja. Wie ihr wisst, haben wir einen Verlag und das ist eines der Sachen, die ich immer wieder anspreche. Und wenn wir das physische Album machen, gibt es noch nichts zu kündigen, aber 100%. Irgendwie wird das auf Wax erscheinen. Es wird auf Vinyl erscheinen."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.