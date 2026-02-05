Paranormasight: The Mermaid's Curse: Alle Details bisher

Nintendo ist seit Jahren Heimat zahlloser Visual Novels und textbasierter Adventure-Spiele. Aus der Nintendo-DS-Ära mit Hotel Dusk und Another Code, ganz zu schweigen von GBA-Klassikern wie Ace Attorney (nur in Japan) oder sogar dem NES mit Famicon Detective Club (ebenfalls nur in Japan). Heute hat Nintendo jedoch einige wirklich großartige Spiele im Visual-Novel-Genre auf seinen Plattformen, wie AI: The Somnium Files und Paranormasight, einer der heutigen großen Stars.

Paranormasight: The Mermaid's Curse ist der Titel dieses heute vorgestellten neuen Spiels, das wir bereits als Paranormasight-"Saga" bezeichnen können. Ohne sicher zu wissen, ob es sich um eine direkte Fortsetzung, ein Prequel oder eine völlig unabhängige Geschichte des Vorgängers handelt, können wir bereits einige Details über dieses neue Spiel verraten. Paranormasight: The Mermaid's Curse lädt uns ein, ein übernatürliches Rätsel in einer japanischen Bucht aus den Perspektiven verschiedener Figuren zu entschlüsseln.

Das Gameplay bietet verschiedene Rätsel, wie in der Präsentation zu sehen ist, aber das Gameplay konzentriert sich hauptsächlich auf das Lesen von Texten. Mit neuen Charakteren, einem gruseligen Setting und einem großartigen Rätsel zum Lösen bietet Paranormasight: The Mermaid's Curse alle notwendigen Elemente, um in die Fußstapfen des wunderbaren 2023er Titels zu treten.

Wie weit ist eine Person bereit zu gehen, um einen Fluch zu überleben? Wir werden es am 19. Februar erfahren, wenn das Spiel für die Nintendo Switch zu einem Preis von £24,99 erscheint. Aber falls Sie neugierig auf die Serie sind: Der Originaltitel ist derzeit im europäischen Nintendo eShop für 5 € erhältlich.