Paranormasight: The Mermaid's Curse startet am 19. Februar

Geheimnisse gibt es reichlich in den neu enthüllten Paranormasight: The Mermaid's Curse. Im Anschluss an das vielbeachtete Paranormasight: Die sieben Geheimnisse von Honjo fahren wir nun zur Küste. Wir sind jedoch nicht für einen Urlaub hier, da wir einige mysteriöse und erschreckende Ereignisse untersuchen.

Als der Protagonist eine gruselige Version seiner selbst im Wasser sieht, ist er gezwungen, den Spuren zahlreicher seltsamer Personen zu folgen, um herauszufinden, was in diesem Abenteuer-Visual Novel wirklich vor sich geht.

Im Vergleich zum Vorgänger scheint Paranormasight: The Mermaid's Curse ein aktiveres Gameplay zu bieten, da man tauchen kann, um die Geheimnisse rund um die Küste weiter zu erforschen. Schaut euch den Trailer unten an und haltet Ausschau danach, wenn Paranormasight: The Mermaid's Curse in zwei Wochen am 19. Februar erscheint.