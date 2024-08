Paramount stellt seine Fernsehabteilung im Rahmen einer Kostensenkungsmaßnahme in Höhe von einer halben Milliarde Dollar auf

HQ

Während sich die Videospielindustrie in letzter Zeit mit der schieren Anzahl der Studios, die geschlossen wurden, und den Zehntausenden von Leuten, die in den letzten Jahren ihren Job verloren haben, ziemlich düster gefühlt hat, ist dies ehrlich gesagt kein Problem, das nur die Spielewelt plagt. Im Technologiesektor werden massive Kürzungen und Entlassungen vorgenommen (wobei die jüngste Ankündigung von Intel bemerkenswert groß ist), ebenso wie der Unterhaltungsbereich.

Warner Bros. Discovery sucht derzeit nicht nur nach Wegen, das Schiff wieder in Ordnung zu bringen, sondern Paramount hat eine riesige Kostensenkungsmaßnahme vorgestellt, die dem Unternehmen rund eine halbe Milliarde Dollar einsparen soll und die voraussichtlich zur Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern führen wird.

Konkret sind es die Paramount Television Studios, die abgeschaltet werden. Laut Variety wird erwähnt, dass durch diese Schließung alle in Entwicklung befindlichen Shows und Produktionen auf CBS Studios umgestellt werden. Was mit zukünftigen Produktionen passieren wird, bleibt unklar, aber zweifellos wird dies nicht nur Auswirkungen auf das ursprüngliche Angebot von Paramount+ haben, sondern auch auf Originalinhalte an anderer Stelle, da Paramount TV Studios für die Erstellung von Apple TV+ 's Time Bandits, Roku's The Spiderwick Chronicles und Prime Video 's Jack Ryan Show verantwortlich war, um nur einige zu nennen.

Es wird erwartet, dass diese Schließung die Kosten um 500 Millionen US-Dollar senken wird.