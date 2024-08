Warner Bros. will anscheinend seine Spielesparte verkaufen

HQ

Warner Bros. Discovery befindet sich in der Krise. Die große Produktionsfirma, die bereits 2022 als WBD bekannt wurde, als Warner Bros. und Discovery fusionierten, sieht sich mit drastischen Aktienwerten konfrontiert, und jetzt hat das Unternehmen untersucht, wie der Schaden behoben werden kann. Während ursprünglich angenommen wurde, dass der Weg, diesen Sturm zu überstehen, darin bestehen würde, sich aufzuspalten und zu den einzelnen Unternehmen Warner Bros. und Discovery zurückzukehren, haben die rechtlichen Hürden, die dies mit sich bringen würde, dazu geführt, dass der fusionierte Titan stattdessen alternative Lösungen suchte, einschließlich des Verkaufs kleinerer Vermögenswerte.

Woraus bestehen also kleinere Assets für einen Produktionsriesen? Dazu gehören die Beteiligung am polnischen Sender TVN, oh, und auch die gesamte Beteiligung an der Videospielindustrie. Laut der Financial Times wird erwähnt, dass WBD seine Entwickler wechseln möchte, was bedeutet, dass berühmte Unternehmen wie NetherRealm und Rocksteady und vielleicht sogar das kürzlich erworbene Player First Games auf dem Auktionsblock stehen könnten.

Es wird angemerkt, dass WBD hofft, dass die Investoren geduldig bleiben, damit diese Möglichkeit nicht untersucht werden muss, aber mit dem Druck von Wall Street auf seinen Schultern könnten wir bald große Veränderungen durch Warners Bemühungen um Spiele sehen.