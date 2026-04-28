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Während ein amerikanischer Milliardär Krieg gegen ein Land im Nahen Osten führt, hofft ein anderer, einige ihrer reichsten Menschen zu bezaubern. Wenn David Ellison Warner Bros. kaufen und Paramount besitzen will, wird er mächtige Freunde brauchen, und es wird angenommen, dass, falls der Deal zustande kommt, fast die Hälfte der Paramount-Aktien indirekten ausländischen Interessen gehören wird.

Diese Statistik wurde in einer kürzlichen Anfrage von Paramount an die FCC entdeckt. Paramount wünschte sich die Zustimmung der Regierung für den ausländischen Anteil am Unternehmen, um den WB-Deal durchzubringen. Laut Deadline erklärte Paramount, dass die ausländischen Investitionen, darunter ein Anteil von 38,5 %, der von drei Investmentfonds aus dem Nahen Osten geteilt wird, Paramount einen "besseren Zugang zu Kapital" verschaffen werden.

Paramount weist darauf hin, dass nicht-US-Stakeholder keine Stimmrechtskontrolle erhalten und als passive Unterstützer gelten, auch wenn sie nach dem Warner-Deal etwa 49,5 % des zusammengeführten Unternehmens ausmachen könnten. Was die Menschen am meisten beunruhigt, scheint nicht die ausländische Wählermacht zu sein, sondern potenzielle Interessen, die sich im Nachrichtenzyklus von CBS und CNN widerspiegeln, die beide unter dem Paramount-Label bleiben werden, falls der Deal zustande kommt.

Derzeit wird prognostiziert, dass der Deal offiziell bis September abgeschlossen wird. Die meisten regulatorischen Hürden, denen Paramount hätte begegnen können, wurden überwunden. Es gibt einige, die glauben, dass rechtliche Schritte gegen den Deal eingeleitet werden könnten, aber derzeit scheint es für Paramount und Warner Bros. reibungslos zu laufen.