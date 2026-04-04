Paramount-Chef und neuer Warner Bros.-Besitzer sagt, KI werde Filmemachern helfen, "bessere Geschichten zu erzählen"

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David Ellison, der derzeitige Paramount-Chef und bald auch Herrscher von Warner Bros., ist sehr begeistert von den Aussichten auf künstliche Intelligenz. Anstatt zu sagen, dass sie Filmemacher ersetzen wird, glaubt er, dass die Technologie dazu beitragen kann, Filme schneller zu machen und den Menschen zu ermöglichen, "bessere Geschichten zu erzählen".

Ellison erklärte seine Haltung zu KI in einem Interview mit Deadline: "Das, was ich denke, dass Sie sehen werden, was künstliche Intelligenz und diese modellbasierten GPU-[Grafikprozessoren]-Pipelines ermöglichen werden, die gerade entwickelt werden, ist, dass Sie tatsächlich helfen, bessere Geschichten zu erzählen, weil Sie schneller iterieren können. Wenn du den Film 15, 20 Mal machen kannst und das Feedback des Publikums bekommst, wirst du bessere Geschichten erzählen können, die dein Publikum unterhalten."

Ellison verwies auf das Beispiel Pixar, bei dem das Ziel ist, "so schnell wie möglich falsch zu liegen". Während sie menschliche Arbeit nutzen würden, um zu entscheiden, was das Publikum beeindruckt und was nicht, scheint Ellison eine Zukunft zu sehen, in der KI das für Filmemacher tun kann. Die schlechten Ideen zu entwickeln, bis es auf eine gute fällt. Ob das den kunstvollen Prozess des Filmemachens aufrechterhält, wissen wir nicht, aber es könnte helfen, diese Filme schneller zu machen.