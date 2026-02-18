Papst Leo warnt bei der Aschermittwochsmesse vor einer "Welt in Flammen": "Es ist so leicht, sich machtlos zu fühlen"

HQ

Papst Leo XIV. eröffnete die Fastenzeit, indem er während einer Aschermittwochsmesse in der Santa Sabina-Basilika in Rom eine "Welt in Flammen" beklagte. Er streute Asche auf die Köpfe der Teilnehmer und sagte, sie symbolisierten "das Gewicht einer in Flammen stehenden Welt" und "die Asche des Völkerrechts, der Gerechtigkeit und ganzer Ökosysteme".

Der erste US-Papst forderte die Gläubigen auf, sich globalen Krisen zu stellen, und stellte fest, dass es "so leicht sei, sich machtlos zu fühlen" angesichts weitverbreiteter Konflikte und Umweltzerstörung. Seine Bemerkungen spiegelten zwar keine konkreten Kriege auf, spiegelten aber seine anhaltende Betonung auf Frieden und den Schutz des Planeten in seinem ersten Jahr als Leiter der 1,4 Milliarden Mitglieder starken Kirche wider.

"Wenn wir unsere Reise durch #Lent beginnen, lasst uns den Herrn bitten, uns das Geschenk der wahren Bekehrung des Herzens zu schenken, damit wir besser auf seine Liebe zu uns reagieren und diese Liebe mit den Menschen um uns herum teilen können", schrieb Papst Leo später auf der Social-Media-Plattform X.