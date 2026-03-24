Papst Leo fordert ein weltweites Verbot von Luftangriffen

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Papst Leo XIV. hat ein weltweites Verbot von militärischen Luftangriffen gefordert und argumentiert, dass solche Angriffe von Natur aus wahllos seien und nicht länger Teil moderner Kriegsführung sein sollten.

Im Vatikanstaat sagte der Papst, niemand solle in Angst vor Zerstörung "vom Himmel" leben, und fügte hinzu, dass Luftangriffe nach den verheerenden Konflikten des 20. Jahrhunderts verboten hätten werden müssen.

"Und doch existieren sie immer noch... Das ist kein Fortschritt; es ist ein Rückschritt", sagte er in Bemerkungen, die weithin als Reaktion auf den anhaltenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran interpretiert wurden.

Der Papst, der erste Amerikaner, der die katholische Kirche führte, hat wiederholt zu einem Waffenstillstand aufgerufen und den Krieg kürzlich als "Skandal für die gesamte Menschheitsfamilie" bezeichnet.