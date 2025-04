Papst Franziskus war ein fußballbegeisterter Papst und bezeichnete den Sport als eine "universelle Sprache"

HQ

Papst Franziskus, der heute Morgen im Alter von 88 Jahren verstorben ist, war auch ein großer Sportfan, insbesondere des Fußballs, was nicht überraschen sollte, da er aus Argentinien kommt. Das Oberhaupt der chatolischen Kirche wurde bei offiziellen Besuchen im Vatikan häufig neben Fußballern und Trainern gesehen, darunter Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Pep Guardiola, Thomas Müller, Ronaldinho...

In der Welle der Trauer über den Papst sind seine Worte über den Sport als "universelle Sprache" wieder aufgetaucht. Er sagte dies in einer Messe am 6. April 2016 während des Internationalen Tages des Sports der Vereinten Nationen für Entwicklung und Frieden.

"Sport ist eine universelle Sprache, die die Völker einander näher bringt und dazu beitragen kann, Begegnungen zu erleichtern und Konflikte zu überwinden. Ich ermutige daher, den Sport als eine Schule der Tugend zu erleben, die das vollständige Wachstum des Einzelnen und der Gemeinschaften ermöglicht", sagte er.

Papst Franziskus wurde nach Messi und Maradona gefragt, entschied sich aber für einen anderen

Abgesehen davon, dass er den Wert des Sports förderte, hatte Jorge Bergoglio natürlich seine Vorlieben, bevor er Papst wurde, und er hat sie auch als Papst nicht versteckt. Er war Mitglied der San Lorenzo de Almagro und gewann 2014 und 2013 die LigaInicial Libertadores. Im Jahr 2013, als der Papst gewählt wurde, postete San Lorenzo ein Foto des damaligen Kardinals mit einer Flagge der Fußballmannschaft.

Und in einem Interview mit Página 12 im Jahr 2023 wurde Papst Franziskus gefragt, wer besser sei, Messi oder Maradona... Und er entschied sich für keines von beiden: "Maradona hat als Mann versagt", sagte er, und bezeichnete Messi als "sehr korrekt", aber der größte Mann für ihn war Pelé.