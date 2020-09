Paper Beast verliert in Folded Edition VR-Funktionen

Pixel Reef hat soeben das Erscheinungsdatum von Paper Beast verraten, ihr VR-Abenteuer wird am 24. März auf der PS4 erscheinen. Das Spiel wird zum Verkaufsstart zwei Modi...

Horizon trifft auf Papier: Einnehmendes Gameplay zu Paper Beast

11. Dezember 2019

