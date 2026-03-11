Palia s nächste Erweiterung wird die Spieler in die Königlichen Highlands bringen

HQ

Entwickler Singularity 6 hat angekündigt, dass die Welt von Palia bald mit seiner nächsten großen Erweiterung weiterentwickelt wird. Diese Erweiterung, bekannt als die Royal Highlands, wird die Spieler in eine weitere Adventure Zone führen, die als uralt, opulent und sommerlicher gilt – eine perfekte Ergänzung für das Spiel, da wir den Winter allmählich hinter uns lassen.

In einem Blogbeitrag über die Royal Highlands erklärt der Entwickler: "Heute freuen wir uns, die alte und elegante Pracht der Royal Highlands feierlich vorzustellen. Dieses Gebiet zum Leben zu erwecken, war ein großer Meilenstein für das Team, und ein Großteil unserer jüngsten Entwicklungszeit hinter den Kulissen wurde in die Vorbereitung dieser Erweiterung geflossen."

Wir haben noch keinen Zeitplan für die Ankunft der Royal Highlands, aber wir wissen, dass es nach dem bald erscheinenden Toadstool Tales-Update sein wird. Singularity 6 fügt hinzu, dass diese große Erweiterung auch der Grund für den reduzierten Patch-Rhythmus für das Spiel ist, denn "wir haben zusätzliche Zeit und Sorgfalt darauf verwendet, diese Erweiterung und all ihren Inhalt wirklich zum Strahlen zu bringen, bevor wir uns auf ihr Debüt einlassen."

Mehr zu den Royal Highlands findest du unten ein Teaser-Bild der Erweiterung.