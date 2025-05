Palästinensische Flagge wird nach symbolischer Abstimmung bei der WHO wehen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . In einem bedeutenden, aber symbolischen Schritt wird die palästinensische Delegation nach einem symbolischen Sieg bei einer Abstimmung am Montag zum ersten Mal ihre Flagge auf der Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen.

Die Resolution, die von mehreren Ländern, darunter China und Saudi-Arabien, eingebracht wurde, erhielt trotz des Widerstands Israels und einer Handvoll anderer Länder breite Unterstützung. Eine Geste, die der palästinensische Gesandte als einen Schritt in Richtung einer umfassenderen Anerkennung in den internationalen Institutionen wertete.