Pakistanische und afghanische Truppen geraten nach Tagen der Feindseligkeiten an der Grenze aufeinander.

HQ

Pakistanische und afghanische Streitkräfte tauschten am Donnerstag an der bergigen Nordwestgrenze heftiges Feuer aus, was die Spannungen nach Tagen grenzüberschreitender Feindseligkeiten eskalierte. Die Taliban erklärten, ihre Angriffe richteten sich gegen pakistanische Posten als Reaktion auf Luftangriffe am Wochenende gegen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) und Islamischer Staat Khorasan-Kämpfer, die angeblich von afghanischem Gebiet aus operierten.

Beide Seiten behaupteten, gegnerische Beiträge zerstört oder erobert zu haben, obwohl diese Berichte von Medien wie Reuters nicht unabhängig überprüft werden konnten. Videos sowohl pakistanischer als auch afghanischer Quellen zeigen nächtliches Feuer über zerklüftetes Gelände, wobei Salven von automatischem Feuer und Leuchtspurgeschossen die Berge beleuchten.

Afghanischer Sicherheitsbeamter nahe Grenzübergang mit Pakistan // Shutterstock

Die pakistanische Regierung bezeichnete die Aktionen der Taliban als "unprovoziert" und erklärte, ihre Truppen hätten entschlossen reagiert, Verluste verursacht und Ausrüstung zerstört. Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid warnte, dass weitere Angriffe auf Großstädte Vergeltungsmaßnahmen hervorrufen würden, betonte jedoch, dass die Gruppe nicht anstrebe, den Konflikt auszuweiten.

Die Spannungen entlang der 2.600 km langen Durand-Linie folgen auf tödliche Zusammenstöße im vergangenen Oktober, und Pakistan hat seine Sicherheitskräfte nun in höchste Alarmbereitschaft versetzt, die geheimdienstbasierten Operationen beschleunigt und Dutzende mutmaßliche Militante, darunter afghanische Staatsangehörige, festgenommen...