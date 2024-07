Pacific Drive übertrifft eine halbe Million Verkäufe und enthüllt Roadmap für den Rest des Jahres

Wirf einen Blick auf das Überlebens-Gameplay sowie auf die übernatürlichen Wesen, die dich in der Olympischen Sperrzone erwarten.

Begleiten Sie uns, wenn wir unsere Motoren starten und in die gefährliche olympische Sperrzone fahren.

Wir haben uns das kommende Survival-Adventure von Ironwood Studios angeschaut, um zu sehen, wie es sich in den Roguelite-Bereich einfügt.

Pacific Drive startet in einem sehr geschäftigen Februar

am 30. November 2023 um 21:10 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Ironwood Studios macht sich keine Sorgen, gegen Final Fantasy VII: Rebirth, Persona 3 Reload, Suicide Squad: Kill the Justice League und alles andere, was in diesem Monat veröffentlicht wird, anzutreten.