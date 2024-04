Pa Kent wurde in James Gunns Superman

HQ

Obwohl wir mehr als ein Jahr von James Gunns Film Superman entfernt sind, scheint es, als hätten wir bereits ein klares Bild von der Besetzung. Es gibt noch ein paar weitere wichtige Namen, die enthüllt werden müssen, darunter die Adoptiveltern von Superman.

Laut The Wrap wissen wir nun, dass Pruitt Taylor Vince, berühmt für seine Rollen in Stranger Things, Agents of S.H.I.E.L.D., True Blood und The Walking Dead, Jonathan oder Pa Kent spielen wird. Die Rolle wurde zuvor von Kevin Costner und John Schneider gespielt.

Superman, früher bekannt als Superman: Legacy, wird der Beginn von James Gunns neuem DCU sein. Insbesondere wird es den Auftakt zu Kapitel Eins: Götter und Monster bilden und hoffentlich den Fluch der DC-Filme des letzten Jahrzehnts beenden.