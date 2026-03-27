Owlcat verwendet generative KI für The Expanse: Osiris Reborn, das Endprodukt wird "zu 100 % von Menschen hergestellt" sein.

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Owlcat Games, der Entwickler des kommenden Mass Effect-ähnlichen Science-Fiction-RPGs The Expanse: Osiris Reborn, hat bestätigt, dass sie generative KI zur Entwicklung des Spiels verwenden. Obwohl bestätigt wurde, dass das Spiel zum Start keine sichtbare GenAI haben wird, ist dies wahrscheinlich dennoch eine kontroverse, wenn auch kühne Aussage.

Owlcats PR-Managerin Katharina Popp berichtete Eurogamer in einer Reaktion auf ein Pressebriefing über die Einbindung der KI. Sie erklärte: "Wir verwenden es nicht, um irgendwelche Assets zu erstellen, die im Spiel enthalten sein werden. Wir nutzen es viel zum Prototyping, zum Ausprobieren und als Platzhalter. Am Ende werden alle ersetzt. Wir nutzen es im Grunde, um Dinge auf technischer Ebene auszuprobieren."

"Zum Beispiel, indem man sieht, wie ein 2D-Bild in 3D aussieht, oder die Farben so ändern, dass es gut aussieht. Im Grunde geht es darum, schneller iterieren zu können. Aber wir verwenden es nicht zum Schreiben, wir verwenden keine KI-Synchronsprecher, also wird alles, was in der finalen Version enthalten sein wird, definitiv zu 100 Prozent von Menschen gemacht sein", fuhr sie fort.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Owlcat deutlich macht, dass es KI für bestimmte Aspekte seiner Spielentwicklung verwendet. Es ist wichtig zu beachten, dass frühere RPG-Hits wie Warhammer 40,000: Rogue Trader und Pathfinder: Wrath of the Righteous GenAI in keiner Weise genutzt haben.

An dieser Entscheidung wurde Owlcat kritisiert, da Spieler weiterhin größtenteils darauf verzichten, KI in ihre Projekte einzubeziehen. Wie Crimson Desert und Clair Obscur: Expedition 33 bewiesen haben, gibt es immer Gegenreaktionen, wenn GenAI im Endprodukt gesichtet wird. Nicht genug, um Monsterverkäufe zu stoppen, aber meistens genug, um eine Reaktion auszulösen.