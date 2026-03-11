Overwatch s Mid-Season-Patch nerft Vendetta, Illari und Jetpack Cat

HQ

Uns wurden Änderungen versprochen, die mit dem Midseason-Patch für Overwatch erste Saison 2026 übereinstimmen, und Blizzard hat genau das geliefert. Allerdings sollte gesagt werden, dass die vorgenommenen Änderungen im Vergleich zu früheren Patches eher begrenzt sind, mit der Begründung, dass die jüngsten Änderungen bedeuten, dass große und umfassende Anpassungen derzeit nicht nötig sind.

Wenn deine Casual- und Ranglistenspiele jedoch von Vendetta, Illari, D.Va und Jetpack Cat geplagt wurden, wirst du froh sein zu hören, dass alle vier Charaktere generft wurden, während einige der nutzloseren Helden wie Hazard, Rammatra, Roadhog und einige der schwächeren neuen Ergänzungen wie Anran, Emre und Mizuki alle gebufft werden.

Die genauen Heldenwechsel sind unten zu sehen.

D.Va



Booster – Abklingzeit von 3,5 auf 4 Sekunden erhöht.



Gefahr



Die Subrolle wechselte von Stalwart zu Initiator.



Rammatra



Void Barrier – (5v5) Abklingzeit von 13 auf 12 Sekunden reduziert.



Vernichtung – Schaden pro Sekunde stieg von 30 auf 35.



Roadhog



Der Schaden pro Pellet stieg von 6,5 auf 7.



Anran



Inferno Rush – Klettert jetzt automatisch über kleine Vorsprünge.



Inferno Rush – Die Sprunghöhe während aktiver Aktivität wurde um 20 % erhöht.



Emre



Veränderte Vitalwerte – Die Zeit vor dem Auslöser wurde von 4,5 auf 4 Sekunden reduziert.



Vendetta



Raging Storm – Von Major zu Minor Perk gewechselt.



Raging Storm – Schaden pro Drehung von 35 auf 30 reduziert.



Siphoning Strike – Vom Minor zum Major Perk versetzt.



Siphoning Strike – Der Überkopf-Lebensraub stieg von 30 % auf 40 %.



Illari



Sommersonnenwende – Kleiner Perk – Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit wurde von 30 % auf 20 % reduziert.



Sonnenbrand – Haupt-Perk – Schaden von 70 auf 50 reduziert.



Solargewehr – Sekundärfeuer: Maximale Ressource reduziert von 3,5 auf 3 Sekunden.



Jetpack-Katze



Territorial – Hauptvorteil – Entfernt



Claws Out – Vom Minor zum Major Perk gewechselt.



Claws Out – Abklingzeit von 8 auf 6 Sekunden reduziert.



Hintergedankenmotiv – Kleiner Vorteil – Neu



Hintergedanken – 15 % der Heilung von Biotic Pawjectiles werden in Treibstoff umgewandelt.



Mizuki



Remedy Aura – Radius von 10 auf 12 Meter erhöht.



Remedy Aura – Die Zeit vor der Degeneration wurde von 2 auf 1,75 Sekunden reduziert.



Ergänzend dazu wurden einige Änderungen an den verschiedenen Helden-Unterklassen vorgenommen, wie unten zu sehen ist.

Medic-Unterrolle



Die Selbstheilung wurde von 25 % auf 40 % erhöht.



Bruiser-Nebenrolle



Jetzt wird es unter 50% Gesundheit ausgelöst.



Initiator-Unterrolle



Es wird nicht mehr ausgelöst, wenn er voll gesund ist.



Die Heilung wurde von 75 auf 60 reduziert.



Schließlich erhält Stadium ein Update für viele seiner allgemeinen Mods, um sie leichter zu finden und zusammenzusetzen zu machen, während im Spiel überall viele Bugs behoben werden. Siehe diese unten.

Fehlerbehebungen

Allgemeines



Ein Audioproblem wurde behoben, bei dem Mizukis Ultimate-Sound dem vom Teamkollegen entfernten Sound ähnelte.



Ein Problem behoben, das es Mizuki ermöglichte, seine Remedy-Aura vor Beginn der Runde fälschlicherweise aufzuladen.



Ein Problem behoben, bei dem Mizukis Papierpuppen-Totem kurz in unbeabsichtigten Bereichen der Karte erschien, bevor es an seinem richtigen Ort landete.



Ein Problem behoben, das verhinderte, dass Waffenvarianten auf Junos Pulsar-Torpedos angewendet werden konnten.



Ein Problem behoben, bei dem der Multi-Ball-Perk von Wrecking Ball keine zusätzlichen Minen vergab, wenn sie nicht während des ersten Ultimatives verwendet wurden.



Ein Problem wurde behoben, das es Pharah fälschlicherweise erlaubte, sich während des Barrage zu bewegen, während sie an Mizukis Kette gefesselt war.



Ein Problem wurde behoben, das es Anrans Dancing Blaze-Fähigkeit fälschlicherweise ermöglichte, den ultimativen Effekt von Junker Queen zu reinigen.



Stadion