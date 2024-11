Overwatch 2 kehrt heute zur klassischen Formel von Overwatch zurück

HQ

Wir wussten, dass Overwatch 2 schon seit einiger Zeit darüber nachdachte, zur klassischen 6v6-Formel des Originalspiels zurückzukehren. Obwohl es zu ständigen Fragen führte, ob die Fortsetzung es in irgendeiner Weise wert war, waren die Leute froh, dass sie bald auf die alte Art und Weise spielen konnten.

Jetzt können Sie den Nervenkitzel, mit dem alles begann, noch einmal erleben. Ab heute kann Overwatch: Classic von Overwatch 2 gespielt werden. Damit erhaltet ihr Zugriff auf die 21 ursprünglichen Helden, einschließlich ihrer OG-Fähigkeiten, ihres Aussehens und ihrer Karten, auf denen ihr sie spielen könnt. Natürlich ist das alles in diesem 6v6-Kampf gebündelt.

Du kannst auch mehrere Helden stapeln, genau wie in alten Zeiten, wenn du also eine objektive Verteidigung mit 6 wild spielenden Torbjörnen haben willst, ist das alles Freiwild. Dies gilt jedoch nur für die ersten Tage des Events, das auf eine begrenzte Zeit ausgelegt ist. Wenn es sich als beliebt erweist, wird es vielleicht ein sekundärer Modus, genau wie Fortnite No Build.