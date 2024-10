Blizzard kündigt Pläne für Overwatch 2 6v6-Tests an

HQ

Viele Fans scheinen den Eindruck zu haben, dass der beste Weg, Overwatch 2 zu "reparieren", darin besteht, das Spiel die 5v5-Action hinter sich zu lassen und zu dem 6v6 zurückzukehren, das wir vor langer Zeit im Original Overwatch gesehen haben. Blizzard stand einer solchen Änderung skeptisch gegenüber, ist aber auch bereit, auf seine Community zu hören, und Game Director Aaron Keller hat bei mehreren Gelegenheiten 6v6-Tests versprochen, um zu sehen, wie dieses Setup in moderne Overwatch passt.

In einem neuen Blogbeitrag verrät Keller, dass wir im kommenden Season 14 auf zwei verschiedene 6v6 Tests blicken können. Das erste wird ein offeneres Format sein, das es Sechserteams ermöglicht, einfach zu spielen, was sie wollen, wenn auch mit höchstens drei einer Rolle (d. h. drei Schadenscharakteren). Das zweite wird starrer sein und die Spieler in ein 2-2-2-Format einsperren (d.h. zwei Charaktere aus jeder jeweiligen Rolle). Auf die Frage, wie diese Tests beurteilt werden, merkt Keller an:

"Neben dem Experimentieren mit einem Format, das als Mittelweg zur Rollenwarteschlange und der offenen Warteschlange angesehen werden kann, wird uns dies auch einen Blick darauf geben, wie Overwatch 2 Helden, Fähigkeiten und Updates in einer 6v6-Umgebung funktionieren, bevor wir auf andere Arten von Tests ausweiten."

Mit einer solchen Mega-Änderung werden die 6v6-Modi eine Reihe von Balance-Änderungen aufweisen, die exklusiv für sie gelten, und werden ausschließlich in einem ungewerteten Format spielbar sein. Vielleicht wird sich das in Zukunft ändern, wenn die Community zu 6v6 strömt und zeigt, dass dies die Richtung ist, die Overwatch 2 einschlagen sollte.