Outward 2 bekommt kurzfristige Verzögerung, wird im Juli nicht mehr wie geplant erscheinen und stattdessen 2027 debütieren.

Während der Herbst mit großen Spielveröffentlichungen immer geschäftiger wird, wird der Juli tatsächlich leichter. Wir sagen das, weil der Entwickler Nine Dots beschlossen hat, das Survival-Spiel Outward 2 zu verschieben, das Projekt vom 7. Juli zu verschieben und stattdessen auf ein Early-Access-Debüt im Jahr 2027 zu hoffen.

Man könnte denken, dass dies eine ziemlich erhebliche Verzögerung für ein Spiel ist, das so kurz vor dem Erscheinen stand, aber der Grund scheint zu sein, dass Nine Dots nicht "ein Produkt liefern will, das vielleicht nicht Ihre Erwartungen erfüllt."

Dies wurde in einem Verzögerungsbeitrag bestätigt, in dem das Studio erklärt, dass das jüngste Feedback zu der Änderung geführt hat, da "das Letzte, was wir wollen, ist, die Outward-Fans zu enttäuschen, und es gab viele Kommentare, die sagen, dass man sich wünscht, dass das Spiel vor dem Launch mehr Zeit in der Entwicklung verbringt. Der Sinn einer Beta ist es, auf Feedback zu hören, und das werden wir tun."

Der CEO und Creative Director von Nine Dots, Guillaume Boucher-Vidal, hat sich persönlich für die Änderung des Veröffentlichungsdatums entschuldigt und erklärt: "Das Beste, was wir tun können, ist, das Spiel und unser Team genau und ehrlich zu betrachten und zu fragen: Reicht das in ein paar Wochen aus, um Geld zu verlangen? Unser Ziel ist es, einen so deutlichen Sprung zwischen dieser Beta und dem Early-Access-Start zu machen, dass wir das Vertrauen unserer Spieler gewinnen. Du warst beim ersten Outward dabei, und deshalb waren wir erfolgreich. Wir möchten, dass du froh bist, wieder für Outward 2 da zu sein."

Was den genauen neuen Startzeitpunkt angeht, wird dieser zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, aber der Entwickler hat mit den Worten unterschieden: "Es tut mir leid, dass wir euch das Spiel, das ihr verdient, nicht rechtzeitig liefern konnten. Ich schätze, das ist das Äquivalent einer Niederlage in der Spielentwicklung: ein Rückschlag und wir kommen besser vorbereitet zurück."

Hast du dich auf Outward 2 gefreut?