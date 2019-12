Outlast Trials: Red Barrels arbeitet an neuer Horrorerfahrung

Das kanadische Studio Red Barrels ist für seine Horrorserie Outlast bekannt und vor einiger Zeit haben sie uns etwas gezeigt, das auf ein neues Projekt hindeutet. Gestern griff der Entwickler diese Erwähnung erneut auf, um The Outlast Trials anzukündigen. Das Projekt soll in der Ära des Kalten Krieges spielen und Spieler mit "Schrecken" konfrontieren, "die von ihnen selbst oder von anderen Testpersonen" ausgehen, heißt es im Beitrag ungemütlich.

The Outlast Trials befindet sich laut dem Mitbegründer David Chateauneuf zwar bereits in der Produktion, er machte jedoch auch klar, dass sie gerade erst das Konzept ausgearbeitet hätten. In den nächsten Wochen und Monaten arbeitet Red Barrels deshalb an der "Content-Erstellung, Vielfalt... und Gore", schreibt Chateauneuf. Das kleine Wörtchen "Testpersonen" in der Ankündigung lässt einige Fans vermuten, dass es sich bei The Outlast Trials womöglich um einen kooperativen Horrortitel im Stile von Resident Evil: Project Resistance oder Dead by Daylight handelt. Das sind zu diesem Zeitpunkt jedoch nur Spekulationen, weitere Details liegen uns nicht vor.