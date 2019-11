Deutet Red Barrels neuen Outlast-Ableger an?

Red Barrels, die Entwickler des gruseligen Horrorspiels Outlast, haben vergangene Woche am Halloween-Abend eine kleine Ankündigung auf ihren sozialen Medien getätigt. Der Beitrag zeigt ein Bild eines sehr mitgenommenen Paars Hände, die von den Worten "Wo die Freiheit endet" begleitet werden. Das Studio schreibt dazu nur kurz, dass eine "Ankündigung bald folgt" und lässt uns damit allein. Ob sich ein neues Outlast in der Produktion befindet? Teil 2 ist mittlerweile ja auch wieder zwei Jahre her.

You watching Werben