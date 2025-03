Out of Sight wird auch eine VR-Version erhalten

Im Rahmen der VR Games Showcase hat Entwickler The Gang einen Auftritt gehabt, um zu verkünden, dass ihr kommendes, düsteres, atmosphärisches Puzzle-Abenteuer Out of Sight nicht nur als PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Titel erscheinen wird. Das Projekt wird auch eine Virtual-Reality-Version erhalten, die von Flat2VR Studios angepasst wird und einfach als Out of Sight VR bekannt ist.

Diese Version des Spiels wird die einzigartige 2nd-Person-Perspektive von Out of Sight auf ein neues Niveau heben und es den Spielern ermöglichen, die Herausforderungen der Protagonistin Sophie aus einem immer immersiveren Blickwinkel zu erleben.

Diese VR-Edition wird neben den traditionellen PC- und Konsolenversionen später im Jahr 2025 erscheinen und zunächst auf Steam VR debütieren, bevor sie danach auch eine PS VR2 und Meta Quest 3/3S Edition erhält.

Mit dieser Ankündigung im Hinterkopf könnt ihr euch unten den neuen Trailer für Out of Sight VR ansehen, bevor er dieses Jahr erscheint. Weitere Informationen zu Out of Sight findet ihr in unserem früheren Bericht über die erste Ankündigung des Spiels.