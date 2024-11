Seht euch unseren exklusiven Trailer zu Unseen an - ein 2nd-Person-Spiel mit interessanten Ideen

Amnesia: The Bunker, Little Nightmares, Little Nightmares 2 und Soma. Dies sind nur vier Beispiele für Spiele mit hervorragender Atmosphäre, die in faszinierenden Welten von Schweden spielen. Meine Nachbarn im Osten haben gezeigt, dass sie wissen, wie man Horrorelemente mit lustigen Rätseln verbindet, daher war ich definitiv neugierig, als mir die schwedischen Entwickler von The Gang eine E-Mail über ihr kommendes Puzzle-/Abenteuerspiel namens Unseen schickten.

Die Neugier verwandelte sich in Aufmerksamkeit, als man erfuhr, dass Unseen auch hauptsächlich durch das gespielt wird, was man einfach genug eine 2nd-Person-Perspektive nennt. Das liegt daran, dass die spielbare Figur Sophie blind ist, was bedeutet, dass wir sie durch die Augen ihres Teddybären sehen. Das Spielen mit Perspektiven kann oft zu einzigartigen Mechaniken und Rätseln führen, so dass meiner Fantasie keine Grenzen gesetzt wurden. Vor allem, wenn das Spiel in einer mysteriösen Villa stattfindet, in der "finstere Mächte" Sophie gefangen halten.

Es wird interessant sein zu sehen, ob das Spiel es schafft, etwas Neues und Anderes zu machen, wenn es irgendwann im Jahr 2025 auf Steam erscheint, da die 2nd-Person-Perspektive im Grunde nur eine gesperrte und/oder First-Person-Kamera mit Pfoten davor zu sein scheint und die Screenshots einige ziemlich vertraute Szenarien und Mechaniken zeigen. Ich bin jedoch hoffnungsvoll, denn der exklusive Trailer unten hat eine coole Atmosphäre.