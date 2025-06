Österreich tritt nach tragischer Schießerei an einer Schule in Staatstrauer ein Während das Land um einen verheerenden Gewaltakt in Graz trauert, bleibt die Frage, was den jungen Angreifer angetrieben hat.

HQ Die neuesten Nachrichten über Österreich . Österreich hat eine dreitägige Staatstrauer begonnen, nachdem bei einer tragischen Schießerei an einer Schule in Graz mindestens 9 Menschen getötet wurden. Die Behörden sagen, der junge Angreifer habe allein gehandelt und legal besessene Schusswaffen benutzt, bevor er sich das Leben nahm.

Das könnte Sie interessieren: Bei einer Schießerei an einer Schule in Österreich sterben mindestens 9 Menschen.

Während landesweit Trauerfeiern und eine Schweigeminute eingelegt werden, untersucht die Polizei weiterhin das Motiv des Schützen, das trotz eines Abschiedsbriefs und eines Videos unklar bleibt. Die Tragödie hat die Debatte über Österreichs Waffengesetze neu entfacht, und es werden Forderungen nach strengeren Kontrollen laut. Graz, Österreich: 17.06.2023: Blick auf Rathaus und Stadt durch den Uhrturm und den chinesischen Pavillon von der Bastion oben // Shutterstock