Orville Peck verkleidet sich als Vega im Street Fighter-Reboot

HQ

Street Fighter ist zurück im Rampenlicht - dieses Mal in Form eines aufwendigen Live-Action-Reboots, das bei den Fans bereits einen ernsthaften Hype auslöst. Vor kurzem haben wir einen ersten richtigen Blick auf Orville Peck als den ikonischen Bösewicht Vega geworfen, dank eines Bildes hinter den Kulissen, das die Schauspielerin Callina Liang auf Instagram geteilt und später von Peck selbst geteilt hat. Auf dem Foto trägt Peck den klassischen Look von Vega: die langen blonden Haare, das Markenzeichen, das Schlangen-Tattoo und die charakteristische Maske der Figur.

Ob es die Maske in das finale Design schaffen wird, bleibt abzuwarten. Vega erschien erstmals 1991 in Street Fighter II und ist seitdem als eitler, aber tödlicher "Spanischer Ninja" bekannt, ein Attentäter, der unter M. Bison arbeitet. Im kommenden Film wird M. Bison von David Dastmalchian verkörpert.

Die Besetzung des Films ist geradezu starbesetzt. WWE-Champion Cody Rhodes übernimmt die Rolle von Guile, Jason Momoa soll Blanka spielen und Roman Reigns schlüpft in die Rolle von Akuma - dem wilden Kämpfer, der in der Geschichte des Spiels Ryu und Kens Meister Gouken tötet. Der Film wird nun von Kitao Sakurai inszeniert, der vor allem für die Eric Andre Show bekannt ist und kürzlich mit Butterfly und Twisted Metal in Verbindung gebracht wurde. Sakurai sprang ein, nachdem die Philippou-Brüder das Projekt verlassen hatten, und seine Vision soll sowohl frisch als auch respektvoll gegenüber dem Ausgangsmaterial sein.

Während die Handlung unter Verschluss bleibt, steigen die Erwartungen schnell - dies könnte endlich der Film sein, der Street Fighter auf der großen Leinwand gerecht wird.

Bist du gehyped auf Street Fighter?