Operation Trauma Front, die zweite Staffel von Rainbow Six Mobile, läuft jetzt live

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Rainbow Six Mobile, der taktische Ego-Shooter für mobile Geräte aus der berühmten Ubisoft-Reihe, wurde im vergangenen Februar als Free-to-Play-Titel für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht, und seitdem läuft es ziemlich gut für ihn. Es präsentiert nun seine zweite In-Game-Staffel, Operation Trauma Front, die die Sache etwas mehr... 'Persönlich'.

Operation Trauma Front konzentriert sich auf kürzere Runden mit einem neuen zeitlich begrenzten Modus und der Ergänzung von 1-gegen-1-Matches. Es führt außerdem einen neuen Operator, eine neue Karte, überarbeitete Matchmaking-Warteschlangen und neue Ingame-Features ein, wie die Wahl des Respawn-Punktes.

Die neue Karte, genannt "House", wird die zentrale Bühne der Staffel sein, während der neue Agent, Doc, als Support-Agent zur Verteidigung stößt. Er hat eine Dartpistole, die niedergeschlagene Teamkameraden wiederbeleben oder aus der Entfernung boosten kann. Er kann sich auch selbst wiederbeleben, daher ist er eine ziemlich attraktive Option beim Zusammenstellen des Teams. Doc wird als Teil des neuen Battle Pass verfügbar sein.

Schließlich gibt es Wochenend-Events, und in den Wochen 4 und 5 wird The Vault für das Toxic Fog Event geöffnet, wodurch Spieler die Epidemic-Kosmetikgegenstände für Ash (aus Operation Toxic Fog) freischalten können. Mit diesem zeitlich begrenzten Event haben die Spieler eine neue Möglichkeit, Gegenstände aus früheren Saisons vor dem offiziellen Start zu erhalten.

Wirst du Operation Trauma Front auf Rainbow Six Mobile ausprobieren?