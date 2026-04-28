OpenAI könnte beginnen, ein Smartphone mit eigenen Chips zu produzieren

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Falls Sie sich nicht erinnern: Im letzten Jahr hat OpenAI einen Vertrag mit Broadcom angekündigt, um maßgeschneiderte KI-Chips zu entwickeln, die seine nächsten Computer-Cluster mit Strom versorgen. Aber wie Android Authority uns sagen kann, könnte OpenAI daran arbeiten, Smartphone-Prozessoren im Rahmen seines Plans für ein KI-Telefon zu entwickeln.

Der Analyst von TF International Securities, Ming-Chi Kuo, sagte auf X, dass OpenAI mit MediaTek und Qualcomm zusammenarbeitet, um Smartphone-Prozessoren im Rahmen seines Plans für ein KI-Telefon zu entwickeln. Die Massenproduktion soll 2028 beginnen, und wir erwarten endgültige Spezifikationen und Lieferanten Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027.

Android Authority vermutet, dass OpenAI-Telefone im Großen und Ganzen mit den Google Pixel-Smartphones übereinstimmen würden, die KI-Fähigkeiten über rohe Leistung stellen. Und vielleicht verfügt der OpenAI-Chipsatz über umfangreiche All-on-Funktionalität.

Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo werden der chinesische Lieferant Luxshare und der Rivale Foxconn der exklusive "Partner für Systementwicklung und -fertigung" sein.

Es scheint, dass 2027 und 2028 interessante Zeiten für diejenigen sein werden, die den Smartphone-Markt verfolgen.