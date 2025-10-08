One Military Camp beginnt mit dem Training auch auf PS5 und Xbox Series

HQ

Das Basismanagement- und Strategiespiel von Abylight One Military Camp wird seine Truppen bald in ein neues Trainingslager verlegen. Oder besser gesagt, zwei neue Bereiche, denn der Titel, dem wir bereits vor seiner ursprünglichen Veröffentlichung ein paar Eindrücke gewidmet haben, kündigt nun am 15. Oktober seine Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series an, nachdem er sich zwei Jahre lang auf dem PC verschanzt hat.

In One Military Camp verwaltest du ein Trainingslager und all seine Dienste, um gewöhnliche Zivilisten zu den besten Soldaten zu machen, die du dir nur wünschen kannst. Natürlich ist das Erlebnis gut artikuliert, mit einem einzigartigen Sinn für Humor und voller Anspielungen auf klassische Filme und Videospiele. Denken Sie eher an Theme Hospital, die Anno-Serie oder Hogs of War, um nur einige klassische Beispiele zu nennen.

Die Konsolenversion von One Military Camp enthält die vollständige Kampagne mit über 100 Missionen, den Sandbox-Modus, alle Biome, die als kostenlose DLCs eingeführt wurden, und vollständige Anpassungsoptionen für dein Spiel. Darüber hinaus wurde ein neues Steuerungssystem für DualSense- und Xbox-Controller entwickelt, und die Auflösung wurde auf 4K erhöht, sowie weitere Verbesserungen. Seht euch unten den Trailer für die Konsolenversion von One Military Camp an.