One Military Camp: Ein Kriegsstrategie-Sim-Titel, bei dem Krieg nicht die einzige Option ist

One Military Camp ist ein Strategiespiel, das in mancher Hinsicht den Tycoon-Spielen ähnelt, aber wenn Sie das ruhige Leben der Verwaltung von Zoos und Themenparks gegen den Krieg eintauschen. Das Hauptziel des Spiels ist es, eine alte, verlassene Militäranlage in einem noch nicht eroberten Gebiet zu renovieren und einzurichten. Dies dient als Verteidigung gegen den Bösewicht der Geschichte, Dragan.

Sergeant Hawkins ist dafür verantwortlich, uns in die Geschichte einzuführen. Durch das Tutorial und in den ersten Minuten lernen wir die Funktionen des Spiels kennen, während wir unsere Basis neu aufbauen. Sobald wir unser Hauptgebiet besiedelt und einige Gebäude niedergerissen haben, müssen wir sie mit Strom und Ressourcen versorgen und Straßen schaffen, um sie zu verbinden.

Eine andere Art, den Feind zu bekämpfen

Um gegen das Böse zu kämpfen, müssen wir Lagergebäude bauen, verbessern und unterhalten. Darüber hinaus muss wissenschaftliche Forschung betrieben und Vorräte so gut wie möglich bestückt werden. Aber die Humanressourcen sind in One Military Camp am wichtigsten, wie die Zivilbevölkerung und die Soldaten, da ihr Wohlergehen entscheidend sein wird.

Im Gegensatz zu anderen Spielen ist in One Military Camp alles, was wir brauchen, bereits von Anfang an gegeben. Dies ermöglicht die größte Herausforderung, die sich als ziemlich schwierig erweist, die Platzierung Ihrer Einrichtungen sowie die Verwaltung von Raum, Energie und Ressourcen, sowohl materiell als auch menschlich. Die Platzierung der Gebäude ist entscheidend für Ihre Soldaten, da jedes eine bestimmte Position hat.

In Bezug auf Kriegsspiele mag es etwas ungewöhnlich erscheinen, aber in One Military Camp ist es sehr wichtig, eine gesunde Wirtschaft zu haben, um die Haltbarkeit der Einrichtungen sowie ihre Stärke im Laufe der Zeit zu erhöhen, da wir ein begrenztes Budget haben. Wenn Sie sich jedoch in einer Notlage befinden, können Sie einen Kredit aufnehmen, den Sie im Laufe der Zeit zurückzahlen müssen.

Wenn Sie sich über das Menü wundern, bietet One Military Camp verschiedene Ansichten über die Gesundheit der Truppen, die Gebäudewartung und die Motivation der Soldaten. Darüber hinaus können Sie über eine Symbolleiste oben und unten auf dem Bildschirm das Wetter ändern und auf die oben genannten Funktionen zugreifen.

Zurückerobernd

Wie bereits erwähnt, war dieses Spiel weit entfernt von traditionellen Kriegsspielen. Hier steht der Kampf nicht im Vordergrund. Das Wichtigste ist, vom Feind kontrollierte Gebiete durch Missionen zurückzuerobern. Wir müssen auch die Verteidigung unserer Einrichtungen kontrollieren und andere Lager in verschiedenen Biomen schaffen. Am Anfang kann die Herausforderung überwältigend erscheinen, aber nach und nach bekommt man den Dreh raus mit der Mechanik.

Um Territorien zurückzuerobern, müssen Soldaten für die Missionen ausgebildet werden, die sie erfüllen müssen, um dieses Territorium zu erhalten. Sobald ein Gebiet zurückerobert ist, können wir unsere Ressourcen verbessern und mehr Gebäude, Soldaten und Missionen schaffen. Um die Soldaten vorzubereiten, ermöglicht das Spiel die Erstellung individueller Routinen und Zeitpläne für jeden von ihnen. Dies wird Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Ihre Soldaten und auch Ihre Arbeiter Routinen haben, die auf verschiedene Schichten verteilt sind und dass Ihr Lager so produktiv wie möglich ist, während diejenigen, die nicht arbeiten, etwas Ruhe bekommen können.

Um Gebiete zu erobern, gibt dir One Military Camp eine prozentuale Erfolgschance, abhängig von den Truppen, die du auswählst. Dies dient dem Spieler als Leitfaden, um sowohl die Schwächen als auch die Stärken jeder seiner Truppen zu sehen und zu entscheiden, wie er sie verbessern oder belohnen kann.

Ein Tipp, der Ihnen helfen wird, die Leistung von Rekruten und Arbeitern im Allgemeinen zu verbessern, ist die Bedeutung der Lage einzelner Gebäude innerhalb des Lagers. Wenn Sie Häuser oder Kasernen an Orten ansiedeln, an denen es eine Einrichtung gibt, die viel Lärm verursacht oder wo die Lebensbedingungen hart sind, werden Soldaten und Arbeiter sowohl körperlich als auch geistig leiden. Es ist daher wichtig, Ruheplätze in geeigneten Bereichen zu finden.

Ein großer Sinn für (militärischen) Humor

One Military Camp hat einen großartigen Sinn für Humor, der das Spielerlebnis so viel lustiger macht. Deine Soldaten werden sich mit einigen verrückten Umständen auseinandersetzen müssen. Wenn sie Ihr Training genutzt haben, werden sie in der Lage sein, sie zu überwinden, aber wenn nicht, müssen Sie anspruchsvoller sein und sie ein wenig mehr in ihrem Training ermutigen.

Das Spiel parodiert auch gute Arbeit bei der Parodie bestimmter Aspekte der militärischen Welt, die wir sowohl kollektiv als auch individuell verinnerlicht haben. Es gibt schlecht gelaunte, anspruchsvolle Unteroffiziere und Soldaten mit viel Ehrgeiz, die Ränge zu erklimmen, und vieles mehr. All dies macht das Spiel menschlicher und näher an den Spieler, der sich als Schöpfer dieses Lagers verantwortlich fühlt, sich um die Rekruten und Arbeiter, die für Sie arbeiten, zu kümmern, sie auszubilden und ihnen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Optisch hat es eine frische Ästhetik, sehr nah an einem Cartoon-Stil. Karten und Umgebungen sind gut gemacht und haben viele Details. Animationen von Charakteren und ihren Interaktionen machen das Spiel viel ausdrucksstärker.

Was mir vielleicht am besten gefallen hat, waren die anpassbaren Elemente, die dem Spieler in gewisser Weise mehr Kontrolle geben. Zum Beispiel können Sie Ihre Stimme aufnehmen und über die Beschallungsanlage des Lagers anhören oder Nachrichten auf Plakate und Schilder schreiben, die in der Einrichtung angebracht sind. Das sind kleine Details auf den ersten Blick, aber ich fand sie ein schöner Hauch frischer Luft von anderen Titeln des gleichen Genres.

One Military Camp bezieht sich auch auf andere klassische Strategietitel wie Evil Genius oder Theme Hospital, und wir können auch Einflüsse aus dem Kino finden, wie Heartbreak Ridge oder Full Metal Jacket.

Insgesamt ist OMC ein sehr lustiges Spiel. Es ist innovativ, gut verarbeitet und alle seine Elemente sind mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Ich denke, dass das Maß an Kontrolle, das es einem Spieler gibt, einschließlich der Aspekte, die angepasst werden können, ein großer Erfolg zu sein scheint.

Die Erzählung ist eigentlich ein wenig flach, aber das wird behoben, da mehr Inhalt für 2023 garantiert ist. Vergessen Sie nicht, dass dies immer noch ein früher Zugang ist.