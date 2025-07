Once Upon a Katamari, das erste neue Spiel seit 14 Jahren, erscheint dieses Jahr überall

Ein brandneues Spiel der Katamary Damacy-Reihe wurde heute während des Nintendo Direct Partner Showcase enthüllt. Diese skurrile, surreale und süchtig machende Spieleserie von Bandai Namco, die letztes Jahr 20 Jahre alt wurde, erlebte eine Renaissance mit Katamari Damacy Reroll, einem Remake, das 2018 für Nintendo Switch und andere Konsolen veröffentlicht wurde. Weitere Remakes folgten, aber jetzt haben wir endlich einen neuen Eintrag in der Serie, zum ersten Mal seit 14 Jahren: Once Upon a Katamari.

In diesem neuen Spiel hat der König des ganzen Kosmos mit einer Schriftrolle herumgespielt und versehentlich die Erde und die Sterne zerstört. Jetzt müssen wir das Katamari würfeln, d.h. diese riesige Kugel, die aus verschiedenen Objekten besteht, die im Jura, in der Eiszeit, im historischen Japan und in anderen Levels ausgewählt wurden.

Es wird auch Multiplayer-Optionen geben, lokal und online, viele Anpassungsoptionen und einen Soundtrack mit Themen aus der gesamten Franchise.

Once Upon a Katamari erscheint am 23. Oktober für Nintendo Switch 2, Switch 1 sowie PS5, Xbox Series X/S und PC.