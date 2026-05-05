Olympique Marseille zwingt die Spieler, über Nacht auf dem Trainingsgelände zu bleiben, was gegen das Arbeitsgesetz und eine Form der Belästigung verstößt

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Das Management von Olympique de Marseille hat beschlossen, die Spieler zum zweiten Mal in Folge dazu zu zwingen, die Nacht auf dem Trainingsgelände des Vereins zu verbringen. Sie schliefen dort bereits am Montag, zwei Nächte nach einer 0:3-Niederlage gegen Nantes, und bis Dienstagmittag wurden sie informiert, dass sie für eine zweite Nacht im Robert-Louis-Dreyfus-Zentrum einberufen wurden, wo sie "bis auf Weiteres" bleiben werden.

Laut RMC Sport fühlt sich das Management von der Einstellung der Spieler "verraten", da sie nun praktisch keine Chancen mehr haben, sich nächste Saison für die Champions League zu qualifizieren, da sie derzeit auf Platz sieben in der Liga stehen und nur hoffen, sich bei einem Sieg in den letzten beiden Spielen einen Platz in der Europa League oder Conference League zu sichern. Quellen im Kader sagen, die Spieler seien "geistig erschöpft", "energielos" und warten einfach darauf, dass die Saison vorbei ist, sodass das Zwingen, auf dem Trainingsgelände zu schlafen, eine Form der "Strafe" sei.

Doch Olympique Marseille ist zu weit gegangen, und ein von RMC Sport konsultierter Anwalt sagte, dass es dem Verein schwerfällt, ihn rechtlich zu sanktionieren, wenn ein Spieler abends nach Hause geht und die Bitte ignoriert. Kurz gesagt, OM verstößt gegen das Arbeitsgesetzbuch, das besagt, dass ein Arbeitgeber die Bewegungsfreiheit eines Arbeitnehmers nicht einschränken kann, außer aus einem "gerechtfertigten und verhältnismäßigen Grund", und schlechtes Fußballspielen ist kein gerechtfertigter Grund.

"Profisport ist eine eigene Welt. Es passieren viele Dinge, die völlig im Widerspruch zu dem stehen, was eine normale Arbeitsbeziehung bedeuten sollte", bemerkte Pierre Vignal, der vom französischen Medium konsultierte Anwalt, erklärte jedoch, dass selbst in einem Fußballverein "dies eine erhebliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen darstellt und durchaus eine Form von Belästigung darstellen kann. Wenn wir dieses Beispiel von einem normalen Unternehmen nehmen würden, wäre das völlig absurd."

"Es ist Artikel 1121-1 des Arbeitsgesetzbuchs. Es gibt keine Ausnahmen", präzisiert er. "Um eine grundlegende Freiheit einzuschränken, muss es eine Rechtfertigung geben, und sie muss verhältnismäßig sein. Ein Arbeitgeber kann viele Dinge entscheiden, aber innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Grenzen und erklärt, dass das Verbot von Arbeitnehmern, nachts nach Hause zu gehen, "überhaupt nicht" im Rahmen des Gesetzes liegt. "Ihre Rückkehr nach Hause zu verhindern, ist eine Beschränkung der gewöhnlichen Ausübung ihres Rechts auf Familien- und Privatleben."