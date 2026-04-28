Die Oklahoma City Thunder besiegen die Phoenix Suns und sind die ersten, die sich für das Halbfinale qualifizieren

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Die amtierenden NBA-Champions Oklahoma City Thunder sind ebenfalls die ersten, die sich in dieser Saison für das Halbfinale der Conference qualifizieren. Es ist passend, dass das beste Team der regulären Saison (mit einer Bilanz von 64:18, zwei Siege mehr als das zweitbeste, die San Antonio Spurs) auch das einzige ist, das die Play-offs sweept und vier Spiele in der Serie gegen die Phoenix Suns gewonnen hat. Der letzte war am Montagabend Ortszeit, 131:122, wobei MVP-Favorit Shai Gilgeous-Alexander 31 Punkte und 8 Assists erzielte.

Gleichzeitig besiegten die Denver Nuggets die Minnesota Timberwolves mit 125:113 und sicherten sich damit das K.o.-Finale mit 3:2, obwohl die Timberwolves die Chance haben, sich für das Halbfinale am kommenden Donnerstag zu qualifizieren.

Spiel 5 der Play-offs wird von heute Abend (Mittwoch Europazeit) bis Mittwochabend (Donnerstag Europazeit) ausgetragen. Die Boston Celtics beginnen um 01:00 Uhr MESZ mit der Chance, sich gegen die Philadelphia 76ers (mit 3:1) zu qualifizieren, ebenso wie die San Antonio Spurs, die 3:1 führen und um 15:30 Uhr MESZ zu Hause gegen die Portland Trail Blazers spielen. Ebenfalls heute Abend das 2:2-Unentschieden zwischen den New York Knicks und den Atlanta Hawks.