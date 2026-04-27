Offenbar werden wir bald den Preis und das Veröffentlichungsdatum für Valves Steam Machine kennen

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Valves Dampfmaschine kommt, aber wann? Und was kostet es? Laut Tweak Town und berichtet von Mike Straw von Insider Gaming rückt der Zeitpunkt der Enthüllung näher.

Valve hat offiziell erklärt, dass es weiterhin plant, sowohl die Steam Machine als auch das Steam Frame-Headset im Jahr 2026 auf den Markt zu bringen. Quellen zufolge ist der Preis das große Thema, wobei Valve aktiv darüber debattiert, ob es kurzfristig bereit ist, "einen Verlust" in Kauf zu nehmen.

Während wir warten, können wir zumindest spekulieren. Ein kürzliches Leck, das darauf hindeutet, dass der Steam Controller 100 Dollar kosten wird, macht es wahrscheinlich, dass der Preis der Steam Machine dennoch höher sein wird als erwartet. Die kompakte Größe und die konsolenähnliche Natur von SteamOS sind ebenfalls wichtige Faktoren, da die Steam Machine das Potenzial hat, der erste "PC als Spielkonsole" in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Plug-and-Play zu sein. Die Steam Machine von Valve wird mit 512 GB und 1 TB Speicherkapazität erhältlich sein.

Also müssen wir noch ein wenig warten.