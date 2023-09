Octopath Traveler II erscheint für Xbox und Game Pass

HQ

Es ist nicht immer einfach, dem Gedankengang von Square Enix zu folgen. Als sie Octopath Traveller veröffentlichten, wurde es zuerst für Switch gestartet, gefolgt von PC, Stadia und Xbox - aber aus irgendeinem Grund nicht für PlayStation. Und als Octopath Traveler II im März Premiere feierte, fügten sie zwar PlayStation hinzu - beschlossen aber, stattdessen Xbox zu entfernen.

Aber während des heutigen Microsoft-Events bei Tokyo Game Show wurde endlich bekannt gegeben, dass Octopath Traveler II endlich auf Xbox kommen wird. Es erscheint Anfang nächsten Jahres und wird ab dem ersten Tag zu Game Pass hinzugefügt.

Wenn Sie Octopath Traveler (oder die Fortsetzung) noch nicht gespielt haben, bietet es acht separate Geschichten mit acht verschiedenen Protagonisten mit sehr unterschiedlichem Gameplay. Die Geschichten sind etwas miteinander verflochten und man kann sie in beliebiger Reihenfolge in einem klassischen rundenbasierten JRPG spielen, das im Grunde alles bietet, was wir von diesem Genre erwarten. Alles mit herrlichen, retro-inspirierten Grafiken.

Beide Spiele sind zu großen Hits geworden und wir hoffen, dass der Zusatz Game Pass es vielen Spielern ermöglicht, diese Juwelen zu entdecken. Sehen Sie sich unten den Xbox-Ankündigungstrailer an.