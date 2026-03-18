Obwohl es sich um ein Free-to-Play-Spiel handelt, bietet Highguard einigen Spielern nach dem Schließen immer noch Rückerstattungen an

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Letzte Woche sind die Spieler zum letzten Mal auf Highguard gesprungen. Nachdem es das letzte Ende war, das bei den Game Awards 2025 enthüllt wurde, war es schade, dass der Shooter von Wildlight Entertainment so schnell ausstarb. Da das Spiel ein Free-to-Play-Live-Service-Shooter war, haben nur wenige Spieler mehr als Zeit in Highguard verloren, aber wenn du Geld ausgegeben hast, könntest du eine Rückerstattung bekommen.

Zumindest der PlayStation Store scheint genau das zu bieten. Kotaku stellte fest, dass Spieler Rückerstattungen für Geld für Highguard s Battle Pass oder Skin-Shop erhalten konnten. Es ist derzeit nicht klar, ob alle auf der PS5 eine Rückerstattung bekommen, aber Sony war es, das viele Spieler kontaktiert hat und sagte, das Geld sei automatisch auf ihr Konto zurückgebucht worden.

Highguard war vielleicht ein weiteres Beispiel für ein groß angelegtes Live-Service-Projekt, das vor dem Start ins Stocken geriet, aber selbst wenn die Community am Ende klein war, gab es Leute, die das Spiel mochten. Manche wollten sogar keine Rückerstattung und sahen das Geld als Dankbarkeit an die Entwickler, ohne sonst Geld ausgeben zu können.