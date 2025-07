Obsidian enthüllt riesige Grounded 2 Early Access Roadmap

HQ

Grounded 2 ist zwar gerade erst im Early Access gestartet, aber Obsidian hat uns bereits eine großartige Vorstellung davon gegeben, was die Spieler in den kommenden Monaten und darüber hinaus erwarten können.

Die Roadmap für Grounded 2 wurde in den sozialen Medien von Obsidian gepostet, wo sie wichtige Updates für Herbst, Winter, Sommer und Zukunftspläne skizzierte. Das Herbst-Update scheint sich hauptsächlich auf AXL zu konzentrieren und führt neue Rezepte, eine Arena, Rüstungen, Waffen und mehr ein. Der Winter gibt uns eine Steam Deck-Verifizierung, neben PlayGrounds, Sour 2.0, PEEP.R 2.0 und Gemütlichkeit.

Neue Käferchen, Basisverteidigungen und mehr werden dann ebenfalls eintreffen. Der Sommer konzentriert sich auf das Wasser, so wie es aussieht, und ermöglicht sowohl wässrige Untergründe als auch neue Wasserlebewesen und Buggys. Darüber hinaus gibt es eine Menge großer Pläne für Grounded 2, und natürlich wird es in den oben genannten Updates auch Story-Inhalte geben. Obsidian will das aber noch nicht spoilern, denn es hat die Hauptmerkmale der kommenden Updates mit Graffiti durchgestrichen.

Grounded 2 ist jetzt im Early Access für Xbox Series X/S und PC erhältlich.