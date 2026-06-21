Obsession Regisseur enthüllt, dass ihm 2 Millionen Dollar angeboten wurden, um Bear zum Helden zu machen

HQ

Obsession Regisseur Curry Barker hat sich wahrscheinlich in den letzten Wochen unglaublich bestätigt gefühlt. Jede Entscheidung, die er und alle anderen kreativ Beteiligten bei der Entstehung des Films getroffen haben, erwies sich als richtig, und jetzt ist es der bisher meistdiskutierte Hit des Jahres. Barker hatte jedoch einen ziemlich langen Weg vor sich, um an diesen Punkt zu kommen, und hatte einige verlockende Angebote, seine Vorstellung davon, was der Film sein könnte, zu ändern.

"Als wir das hier angeboten haben, gab es Firmen, die mir gesagt haben, sie würden mir 2 Millionen Dollar geben, wenn ich das Drehbuch einfach umschreibe, um Bear zum Helden zu machen." erklärte Barker in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Trotz des großen Geldbeutels vor sich lehnte der Regisseur das Angebot jedoch ab, da er wusste, dass eine Änderung der Geschichte seine Vision zerstören würde.

"Ich dachte: 'Ich schreibe das Drehbuch nicht um, um Bear zu einem Typen zu machen, der alles richtig macht. Es ist so viel interessanter, dass er nicht das Richtige tut und stattdessen versucht, [die Beziehung] zum Funktionieren zu bringen, aber immer wieder schlechte Entscheidungen trifft.' Der Film wäre so langweilig gewesen, wenn Bär auf eine Reise gegangen wäre, um die Hintergrundgeschichte der One Wish Willow zu ergründen. Also lehnte ich mehr Geld ab, um die Geschichte zu erzählen, die mich mehr interessierte", sagte Barker.

Bear als ahnungsloser Bösewicht des Films ist eine sehr starke Wahl und trägt dazu bei, den Horror zu untermauern, dass Nikki in ihrem eigenen Körper gefangen ist. Wenn Bär den ganzen Film damit verbracht hätte, sie aus ihrer Wunschversion herauszuholen, bezweifeln wir, dass der Film annähernd so beliebt gewesen wäre, wie er es geworden ist.