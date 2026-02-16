Obama sagt, es gebe keine Beweise dafür, dass Außerirdische die Erde kontaktiert haben, nachdem er zuvor gesagt hatte, "sie seien real".

HQ

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, sagte, er habe keine Beweise gesehen, dass Außerirdische Kontakt zur Erde aufgenommen hätten, Stunden nachdem ein Podcast-Kommentar über die Realität von Außerirdischen breite Schlagzeilen ausgelöst hatte.

Während einer Speed-Runde in einer von Brian Tyler Cohen moderierten Sendung antwortete Obama: "Sie sind echt, aber ich habe sie nicht gesehen", als er gefragt wurde, ob es Außerirdische gibt. Er fügte hinzu, dass sie nicht in Area 51 versteckt wurden, und wies die Idee einer geheimen Einrichtung zurück, die vor dem Präsidenten verborgen sei.

Nach der Medienreaktion veröffentlichte Obama eine Klarstellung auf Instagram, in der er sagte, dass die Weite des Universums zwar die Existenz von Leben an anderen Orten statistisch plausibel mache, die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde besucht wurde, jedoch gering sei. Er betonte, dass er während seiner Präsidentschaft keine Hinweise auf außerirdischen Kontakt gesehen habe.

Area 51 ist seit langem Gegenstand von Verschwörungstheorien über Außerirdische. Deklassifizierte Dokumente, die 2013 veröffentlicht wurden, zeigten, dass der Standort in Nevada genutzt wurde, um geheime Flugzeugprogramme zu testen, darunter das U-2-Aufklärungsflugzeug, was zu einem Anstieg der UFO-Sichtungen während des Kalten Krieges beitrug...

Barack Obama auf Instagram:

"Ich wollte beim Geist der Speed-Runde bleiben, aber da es Aufmerksamkeit erregt hat, möchte ich das klarstellen. Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass die Chancen gut stehen, dass es da draußen Leben gibt", sagte er. "Aber die Entfernungen zwischen den Sonnensystemen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, von Außerirdischen besucht worden zu sein, gering ist, und ich habe während meiner Präsidentschaft keine Hinweise darauf gefunden, dass Außerirdische Kontakt zu uns aufgenommen haben. Wirklich!"