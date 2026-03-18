Nvidia-CEO sagt, Gamer liegen "völlig falsch" in Bezug auf DLSS 5

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DLSS 5 hatte wahrscheinlich nicht die Enthüllung, die Nvidia wollte. Es ist unter Spielern zu einer Art Gespött geworden, vor allem wegen seiner Fähigkeit, viele gut gestaltete Spielcharaktere in unheimliche, KI-Nachbildungen zu verwandeln, die fast wie die Definition von KI-Schrott wirken. Um es klar zu sagen, sind die Leute keine Fans.

Nvidia-CEO Jensen Huang stimmt dieser Meinung jedoch nicht zu. Als er in einem Q&A mit Tom's Hardware zu der Kritik gefragt wurde, sagte er, dass die Leute sich bei DLSS 5 irren. "Nun, erstens liegen sie völlig falsch." begann Huang. Anschließend erklärte er, dass es dem Entwickler von DLSS 5 überlassen wird, wie er es verwendet, und stellte klar, dass es keine Nachbearbeitungstechnologie ist.

"Der Grund dafür ist, dass, wie ich sehr genau erklärt habe, DLSS 5 die Steuerung von Geometrie, Texturen und allem am Spiel mit generativer KI vereint." sagte Huang. "Es ist keine Nachbearbeitung, es ist keine Nachbearbeitung auf Frame-Ebene, es ist generative Steuerung auf Geometrie-Ebene... All das liegt in der direkten Kontrolle – direkt – des Spieleentwicklers", sagte er. Das unterscheidet sich stark von generativer KI; es handelt sich um generative KI zur Inhaltskontrolle. Deshalb nennen wir es neuronale Darstellung."

Laut Huang liegt es ganz am Entwickler, die KI zu verfeinern und zu sehen, wie das Endergebnis ist, wenn er DLSS 5 mit seinen Charakteren einsetzt. Ob dies die Meinung der Menschen verändern wird, ist schwer zu sagen, da auf den ersten Eindruck bereits viel Schaden angerichtet wurde.