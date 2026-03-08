Nur 2 von über 800 Personen haben diesen anspruchsvollen Gamer-Eignungstest bestanden

831 Kandidaten (ohne die 168, die spät anfingen und daher disqualifiziert wurden), ein Lucasfilm Games Adventure-Klassiker, vier Stunden und ein Traum. Das war die Grundlage des Adventure Game Aptitude Test (AGAT), der kürzlich von Woe Industries durchgeführt wurde.

Von diesen Hunderten von Teilnehmern schafften es nur 2, den Test zu bestehen und das Spiel innerhalb der vier Stunden zu besiegen. Genau, nur zwei Leute können sagen, dass sie ausreichende Adventure-Spiel-Fähigkeiten für den Test haben. Wie von PC Gamer angemerkt, liegt die Bestehensquote damit nur auf 0,24 %. Über Bluesky sagte Woe Industries: "Die SAT-, MCAT- und die meisten Gabelstaplerführer-Zertifizierungen liegen uns zu Füßen."

"Wir hatten etwa 4.500 Leute, die sich für eine Erinnerung an das Testdatum angemeldet haben. Wir haben einige dieser Leute wegen der Prüfungszeit verloren", sagte Woe Industries in einer E-Mail an PC Gamer. "Dieses Projekt war von Anfang an ein Hin und Her zwischen Spaß und Einschränkung. Sie bitten die Leute, dieses Spiel unter sehr unkonventionellen und lächerlichen Umständen zu spielen, um zu sehen, welche Art von Gameplay das ihnen auslöst. Eine feste Startzeit einzuhalten, war ein großer Teil davon. Aber wenn wir es jemals wieder tun, versuchen wir vielleicht, eine universeller zugängliche Zeit zu finden."

"Unsere beiden Champions haben das Spiel tatsächlich relativ schnell besiegt, was uns zweifeln lässt, ob sie das Spiel einfach schon sehr gut kannten", fuhr der Entwickler fort. "Aber hey, kein Verbrechen beim Lernen für eine Prüfung. Sie kannten das Spiel vorher nicht, also müssen sie erstaunliche Erinnerungen haben."

Kein Verbrechen, vor allem, da das Spiel der Hit Maniac Mansion von 1987 war, von dem man sich kaum vorstellen kann, dass jemand so ein Fan davon in so kurzer Zeit auswendig lernen könnte, wie man es schafft. Der AGAT scheint sich zu einem weißen Wal für Adventure-Spieler zu entwickeln, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sich er in Zukunft weiterentwickelt.