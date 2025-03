Novak Djokovic verliert Finale der Miami Open gegen den 19-jährigen Tschechen Jakub Mensik

HQ

Novak Djokovic wird es woanders noch einmal versuchen müssen, wenn er seinen 100. Titel gewinnen will. Nach einem Jahr 2024, in dem sein einziger Titel die Goldmedaille in Paris 2024 war, spielte Djokovic sein erstes Finale seit den Shanghai Masters im Oktober 2024. Damals verlor er gegen Jannik Sinner, und gestern, im Finale der Miami Open, das wegen Regens um sechs Stunden verschoben werden musste, verlor er gegen Jakub Mensik, einen 19-jährigen Tschechen, der eigentlich seine Titelbilanz startete.

Obwohl Djokovic in seiner besten Form seit vielen Monaten war, erwies sich der jüngere Spieler als körperlich überlegen und gewann mit 7:6(4), 7:6(4) gegen einen Rivalen, der fast doppelt so alt war wie er. Es war ihr zweites Aufeinandertreffen, ihr erstes Spiel war letztes Jahr in Shanghai, und Djokovic gewann das letzte Mal. Mensik klettert am Montag von Platz 55 der Welt auf Platz 25 der Weltrangliste.

Und wie es bei Spielen mit einem solchen Altersunterschied (18 Jahre und 102 Tage) oft der Fall ist, bekennt Mensik, dass Djokovic immer sein Idol war und immer noch ist, während Djokovic sagte, dass Miami trotz der Niederlage die Freude und die guten Empfindungen auf und neben dem Platz zurückgebracht hat, und lobte seinen Rivalen. "Vor drei, vier Jahren konnte ich schon sehen, dass er einer der besten Spieler der Welt werden wird".