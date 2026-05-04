Novak Djokovic bestätigte seine Teilnahme an den Italian Open zusammen mit Sinner und Zverev
Novak Djokovic wird bei den Italian Open zurückkehren, um sich auf Roland Garros vorzubereiten.
Novak Djokovic begrenzt dieses Jahr seine Einsätze, da er weiß, dass er die Qualität hat (er war Finalist bei den Australian Open und besiegte dabei Jannik Sinner), aber vielleicht nicht die Energie in seinem Alter. Er hat sich seit dem Indian Wells im März von jedem Turnier zurückgezogen, aber er bestätigte, dass er am Rome Masters 1.000 teilnehmen wird, am Montag zum Training auf dem Feld gehen wird, während sein Name in der Auslosung steht... in der Hoffnung, auf der gegenüberliegenden Seite von Sinner zu landen, um ein Match gegen die Weltranglistenerste bis zu einem möglichen Finale zu verschieben.
Die Rome Open auf Sandplätzen, das letzte Masters 1.000-Turnier bis Roland Garros, ist ein wichtiger Halt zur Vorbereitung auf den zweiten Grand Slam des Jahres, den Djokovic rekordverdächtig sechsmal gewonnen hat – das erste Mal 2008 und das letzte Mal 2022.
Der Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird nicht in Rom sein und erst zur Rasensaison zurückkehren (er ist sogar für Wimbledon unsicher), sodass Djokovic der dritte Setzplatz nach Jannik Sinner und Alexander Zverev wäre.
Dies sind die männlichen Spieler, die bei den Italian Open 2026 erwartet werden:
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Novak Djokovic
- Félix Auger-Aliassime
- Ben Shelton
- Alex de Minaur
- Daniil Medwedew
- Lorenzo Musetti
- Alexander Bublik
- Flavio Cobolli
- Jiří Lehečka
- Andrey Rublev
- Karen Khachanov
- Valentin Vacherot
- Arthur Fils
- Tommy Paul
- Cameron Norrie
- Luciano Darderi
- Learner Tien
- Frances Tiafoe
- Alejandro Davidowitsch Fokina
- Arthur Rinderknech
- Casper Ruud
- Tomás Martín Etcheverry
- Francisco Cerúndolo
- Jakub Menšík
- João Fonseca
- Corentin Moutet
- Tallon Griekspoor
- Brandon Nakashima
- Ugo Humbert
- Rafael Jódar