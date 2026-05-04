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Novak Djokovic bestätigte seine Teilnahme an den Italian Open zusammen mit Sinner und Zverev

Novak Djokovic wird bei den Italian Open zurückkehren, um sich auf Roland Garros vorzubereiten.

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Novak Djokovic begrenzt dieses Jahr seine Einsätze, da er weiß, dass er die Qualität hat (er war Finalist bei den Australian Open und besiegte dabei Jannik Sinner), aber vielleicht nicht die Energie in seinem Alter. Er hat sich seit dem Indian Wells im März von jedem Turnier zurückgezogen, aber er bestätigte, dass er am Rome Masters 1.000 teilnehmen wird, am Montag zum Training auf dem Feld gehen wird, während sein Name in der Auslosung steht... in der Hoffnung, auf der gegenüberliegenden Seite von Sinner zu landen, um ein Match gegen die Weltranglistenerste bis zu einem möglichen Finale zu verschieben.

Die Rome Open auf Sandplätzen, das letzte Masters 1.000-Turnier bis Roland Garros, ist ein wichtiger Halt zur Vorbereitung auf den zweiten Grand Slam des Jahres, den Djokovic rekordverdächtig sechsmal gewonnen hat – das erste Mal 2008 und das letzte Mal 2022.

Der Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird nicht in Rom sein und erst zur Rasensaison zurückkehren (er ist sogar für Wimbledon unsicher), sodass Djokovic der dritte Setzplatz nach Jannik Sinner und Alexander Zverev wäre.

Dies sind die männlichen Spieler, die bei den Italian Open 2026 erwartet werden:


  1. Jannik Sinner

  2. Alexander Zverev

  3. Novak Djokovic

  4. Félix Auger-Aliassime

  5. Ben Shelton

  6. Alex de Minaur

  7. Daniil Medwedew

  8. Lorenzo Musetti

  9. Alexander Bublik

  10. Flavio Cobolli

  11. Jiří Lehečka

  12. Andrey Rublev

  13. Karen Khachanov

  14. Valentin Vacherot

  15. Arthur Fils

  16. Tommy Paul

  17. Cameron Norrie

  18. Luciano Darderi

  19. Learner Tien

  20. Frances Tiafoe

  21. Alejandro Davidowitsch Fokina

  22. Arthur Rinderknech

  23. Casper Ruud

  24. Tomás Martín Etcheverry

  25. Francisco Cerúndolo

  26. Jakub Menšík

  27. João Fonseca

  28. Corentin Moutet

  29. Tallon Griekspoor

  30. Brandon Nakashima

  31. Ugo Humbert

  32. Rafael Jódar

Novak Djokovic bestätigte seine Teilnahme an den Italian Open zusammen mit Sinner und Zverev
Victor Velter // ShutterStock

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