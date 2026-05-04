Novak Djokovic bestätigte seine Teilnahme an den Italian Open zusammen mit Sinner und Zverev

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Novak Djokovic begrenzt dieses Jahr seine Einsätze, da er weiß, dass er die Qualität hat (er war Finalist bei den Australian Open und besiegte dabei Jannik Sinner), aber vielleicht nicht die Energie in seinem Alter. Er hat sich seit dem Indian Wells im März von jedem Turnier zurückgezogen, aber er bestätigte, dass er am Rome Masters 1.000 teilnehmen wird, am Montag zum Training auf dem Feld gehen wird, während sein Name in der Auslosung steht... in der Hoffnung, auf der gegenüberliegenden Seite von Sinner zu landen, um ein Match gegen die Weltranglistenerste bis zu einem möglichen Finale zu verschieben.

Die Rome Open auf Sandplätzen, das letzte Masters 1.000-Turnier bis Roland Garros, ist ein wichtiger Halt zur Vorbereitung auf den zweiten Grand Slam des Jahres, den Djokovic rekordverdächtig sechsmal gewonnen hat – das erste Mal 2008 und das letzte Mal 2022.

Der Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird nicht in Rom sein und erst zur Rasensaison zurückkehren (er ist sogar für Wimbledon unsicher), sodass Djokovic der dritte Setzplatz nach Jannik Sinner und Alexander Zverev wäre.

Dies sind die männlichen Spieler, die bei den Italian Open 2026 erwartet werden:



Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Alex de Minaur

Daniil Medwedew

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Jiří Lehečka

Andrey Rublev

Karen Khachanov

Valentin Vacherot

Arthur Fils

Tommy Paul

Cameron Norrie

Luciano Darderi

Learner Tien

Frances Tiafoe

Alejandro Davidowitsch Fokina

Arthur Rinderknech

Casper Ruud

Tomás Martín Etcheverry

Francisco Cerúndolo

Jakub Menšík

João Fonseca

Corentin Moutet

Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima

Ugo Humbert

Rafael Jódar