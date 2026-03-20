Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit sagt, sie sei von Epstein "manipuliert und getäuscht" worden

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Mette-Marit sagt, sie sei von Jeffrey Epstein "manipuliert und getäuscht" worden und bereut ihre frühere Beziehung, während neue Dokumente Licht auf ihren Kontakt werfen.

In einem tränenreichen Interview sagte die Kronprinzessin, sie wünsche sich, Epstein nie getroffen zu haben, und bestand darauf, während ihrer Begegnungen mit ihm nie illegale Aktivitäten beobachtet zu haben. Neu veröffentlichte Akten deuten jedoch auf eine umfangreichere Kommunikation zwischen den beiden hin als bisher bekannt, einschließlich Besuche und Korrespondenz nach seiner Verurteilung 2008.

Die Enthüllungen haben eine der bedeutendsten Kontroversen der norwegischen Königsfamilie der letzten Jahre ausgelöst, was Kritik politischer Führer ausgelöst und zu einem Rückgang der öffentlichen Unterstützung für die Monarchie in Norwegen beigetragen hat.

Haakon unterstützte öffentlich seine Frau und nannte sie in einer schwierigen Zeit "stark", da sie auch persönliche Herausforderungen hat, darunter gesundheitliche Probleme und den laufenden Prozess gegen ihren Sohn.

Wie Mette-Marit im Interview sagte:

Ich wurde manipuliert und getäuscht. Natürlich wünschte ich, ich hätte ihn nie getroffen. Er nutzte die Tatsache, dass wir einen gemeinsamen Freund hatten und ich leichtgläubig sei. Ich glaube gerne das Beste über Menschen. Aber ich habe mich auch entschieden, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Ich habe noch nie etwas Illegales gesehen. Aber wenn ich Informationen gefunden hätte, die mir zeigen, dass er ein Täter und Sexualstraftäter ist, hätte ich keinen Smiley dahintergeschrieben.