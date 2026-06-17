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Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat eine Lungentransplantation erhalten, wie vom norwegischen Königshof bekannt gegeben und von Reuters sowie YLE berichtet wurde.

Die Transplantation scheint erfolgreich gewesen zu sein, wie der Leiter der Chirurgie am Rikshospitalet, Arnt Fiane, dem NRK (Norsk rikskringkasting AS, also Norwegische Rundfunkgesellschaft) mitteilte.

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe vernarbt und verdickt wird, was es erschwert, Sauerstoff von der Lunge in den Blutkreislauf zu gelangen.