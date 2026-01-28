Norwegen unterstützt ein 2-Milliarden-Dollar-Programm zur Beschaffung von Langstreckenartilleriesystemen aus Südkorea

HQ

Das norwegische Parlament hat einen 2-Milliarden-Dollar-Plan zum Erwerb von Langstreckenartilleriesystemen genehmigt, ein Schritt, der darauf abzielt, die militärische Abschreckung des Landes gegen Russland entlang der gemeinsamen arktischen Grenze zu verstärken.

Die Entscheidung fällt, während europäische Staaten die Verteidigungsausgaben beschleunigen, getrieben durch den andauernden Krieg in der Ukraine und den erneuten Druck der Vereinigten Staaten auf NATO-Verbündete, stärker in ihre eigene Sicherheit zu investieren. Norwegische Gesetzgeber beschrieben die Artillerie-Modernisierung als ein Schlüsselelement der modernen Kriegsführung, das tief hinter feindliche Linien vordringen könne.

Chunmoo-Raketenartilleriesystem // Shutterstock

Laut norwegischen Medienberichten hat die Regierung Südkoreas Hanwha Aerospace und dessen Chunmoo-Raketenartilleriesystem ausgewählt und damit die in den USA hergestellte HIMARS-Plattform knapp überholt. Die Wahl spiegelt Berichten zufolge schnellere Lieferzeiten und die Fähigkeit des Systems wider, Norwegens operative Anforderungen zu erfüllen, einschließlich der Langstreckenangriffsfähigkeit.

Während einige Politiker für eine Investition in eine zukünftige europäische Raketenalternative plädierten, wiesen Regierungsbeamte die Idee angesichts der aktuellen Sicherheitsbedürfnisse als zu langsam und kostspielig zurück. Das Verteidigungsministerium plant, 16 Startsysteme sowie eine nicht näher genannte Anzahl von Raketen zu kaufen, mit einem Gesamtbudget von 19,5 Milliarden norwegischen Kronen.